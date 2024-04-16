مراسل «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح يرصد الجهود المصرية في إدخال المساعدات لغزة

قال محمد جمال، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن عدد الشاحنات التي مرت من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة حتى الآن بلغت 219 شاحنة من بينها 4 شاحنات غاز، فيما يستمر الدور المصري لاستقبال المصابين وتقديم الخدمات الصحية العاجلة من إسعافات أولية وتشخيص هذه الحالات.

وأضاف «جمال»، خلال رسالة على الهواء، أن عدد المصابين الذين تم استقبالهم منذ الصباح وحتى الآن بلغ 32 مصابا، قدمت لهم الخدمات الصحية العاجلة وشخصت حالاتهم وتوجيههم إلى مستشفيات بمحافظة شمال سيناء سواء في العريش أو بئر العبد أو الشيخ زويد.

وأشار إلى أن هؤلاء المصابين رافقهم 87 شخصا من ذويهم، استقبلتهم الدولة المصرية وسهلت عملية الدخول من خلال تسهيل الإجراءات، وقدمت لهم الخدمات الإنسانية العاجلة، ووفرت لهم المساكن التي يقطنون بها حتى يتماثل ذووهم من المصابين للشفاء.

ولفت أن الدور المصري مستمر هنا في معبر رفح على مدار الساعة، موضحا أن المعبر لم يغلق أبوابه على مدار الستة أشهر الماضية، وهناك توجيهات من القيادة السياسية باستمرار عمل المعبر، حيث استمر العمل فيه خلال إجازة عيد الفطر المبارك.