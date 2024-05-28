«الرقابة الصحية»: 32 منشأة في جنوب سيناء حصلت على الاعتماد وفق معايير «GAHAR»

قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إنّ المشروع الوطني للتأمين الصحي الشامل يهدف إلى توفير مظلة من الأمان الصحي لجميع المواطنين، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة بجميع المحافظات والحرص على الوصول للمناطق البعيدة والحدودية، بما يضمن تحسين جودة الحياة للسكان بتلك المناطق وسهولة توفير الخدمات الصحية اللازمة لهم بالوقت المناسب، وفق استراتيجية الجمهورية الجديدة التي تستهدف تطوير القطاع الصحي بشكل كامل.

وأكد طه، حصول 23 منشأة صحية في جنوب سيناء على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن «GAHAR» والحاصلة على الاعتماد الدولي من «اسكوا» وتشمل 5 مستشفيات، و13 منشأة رعاية أولية، ومركز طبي متخصص، و3 معامل تحاليل طبية، وعيادة طبية خاصة.

وأوضح طه، الأهمية البالغة لاعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين وفق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نظرا لدورهم في خدمة مشروع التجلي الأعظم، والجاري الانتهاء من تنفيذه والاستعداد لافتتاحه ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير مدينة سانت كاترين ذات الطابع الأثري والديني والاستفادة من مقوماتها السياحية.

ولفت إلى أنّ سيناء لها مكانة خاصة في قلوب جميع المصريين وموقعها الفريد يضعها في موقع متميز على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميا، بما يستدعي سرعة توفير منشآت صحية قريبة جغرافيا وقادرة على توفير خدمات صحية وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية لتلبية الاحتياجات الصحية اللازمة للزائرين الوافدين من مختلف دول العالم.

وأضاف أنّ هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حريصة على وضع عدد كبير من المنشآت الصحية على خريطة السياحة العلاجية العالمية من خلال حصولهم على اعتماد GAHAR وشهادة التميز في السياحة العلاجية (جهار - تيموس) لتصبح قادرة على استقبال وكسب ثقة المريض الدولي ودعم قطاع السياحة بمصر.

الاحتياجات اللازمة لنجاح تطبيق منظومة التأمين الشامل

وأشاد بالدعم المتواصل المقدم من اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والقيادات التنفيذية بالمحافظة وسعيهم الدؤوب لتوفير الاحتياجات اللازمة لنجاح تطبيق منظومة التأمين الشامل، إضافة إلى تقديم أوجه المساعدة لمواجهة التحديات والتنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة والإصرار على المضي قدما نحو توفير خدمات صحية بأعلى مستويات الجودة لخدمة 116 ألفا و773 مواطنا من أبناء المحافظة.

من جانبه، وجّه للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الشكر إلى محافظ جنوب سيناء على حسن الاستقبال، مشيدا بما تشهده المحافظة من تطوير في المجالات كافة، مثمنا التطوير الكبير الذي تشهده المؤسسات الصحية بالمحافظة من تطوير للمنظومة الصحية وتحسن الخدمة المقدمه للمواطنين، كما أشار إلى بداية حسن التنسيق بين الجهات التنفيذية الصحية المختلفة لضمان انتظام تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة بالمحافظة.

وثمّن طه، الزيارات الميدانية المتواصلة لأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم للوقوف على الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى والتي تتكامل مع الدور الرقابي المنوط بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ويسهم بقوة في دعم نجاح المنظومة وتخطي المشكلات خلال تطبيق المرحلة الثانية والوصول إلى توفير خدمات صحية متكاملة وشاملة وبمستويات جودة عالية قادرة على تحقيق رضا المنتفعين بالمنظومة الجديدة.