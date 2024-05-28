«الصحة» تكشف القائمة الكاملة للأدوية الممنوعة عن مرضى أنيميا الفول

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأدوية التي يجب على مرضى أنيميا الفول تجنبها أو استخدامها بحذر، كما طالبتهم باستشارة الطبيب قبل الحصول على أي أدوية تخص مرضى أنيميا الفول.

القائمة الكاملة للأدوية الممنوعة لمرضي أنيما الفول

وجاءت الأدوية التي يُمنع على مرضي أنيميا الفول تناولها، على النحو التالي:

- الهيدروكسي كلوركين - الجلييزايد

- بعض المضادات الحيوية كالأوفلوكساسين، النيتروفيورانتوين.

- باراسيتامول

- الليفودوبا والفينيتوين

- كولشيسن

- أيزونيازيد

ما هو مرض أنيميا الفول؟

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنّ مرض أنيميا الفول ناتج عن خلل جيني يجعل الجسم مفتقرا لإنزيم شديد الأهمية وهو الجلوكز، ناصحة أولياء الأمور بالحرص على أبنائهم واتباع التعليمات الخاصة بالطبيب فيما يتعلق بالأطعمة الممنوعة على مرضى أنيميا الفول وكذلك الأدوية لتجنب أي مضاعفات صحية محتملة.