وزير الكهرباء يفتتح محطة طاقة رياح عملاقة بقدرة 252 ميجاوات في خليج السويس

افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم، محطة طاقة رياح عملاقة بقدرة 252 ميجاوات في خليج السويس، وذلك إيذانًا ببدء حقبة جديدة من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في مصر، إذ تُعدّ هذه المحطة ثمرة تعاون مثمر بين الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية، حيث ساهمت في توفير التمويل الميسر لهذا المشروع الأخضر.

مزايا محطة طاقة الرياح في خليج السويس

وتتمتع المحطة بأهمية كبيرة، وستُضيف 252 ميجاوات إلى قدرات الطاقة المتجددة على الشبكة الوطنية، مما سيُسهم في توليد طاقة كهربائية تقدر بـ1200 جيجاوات ساعة سنويًا، وتوفير استهلاك أكثر من 200 ألف طن من الوقود الأحفوري سنويًا، وتقليل نصف مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

خطوة مهمة ضمن استراتيجية مصر للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة

وتُعدّ هذه المحطة خطوة مهمة ضمن استراتيجية مصر للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، والوصول إلى 650 جيجاوات من الطاقة الشمسية و350 جيجاوات من طاقة الرياح، وجذب استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وخلق فرص عمل جديدة.