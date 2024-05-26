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وزير الكهرباء لـ قصواء الخلالي: متوسط دعم الدولة لكل كيلو وات من الكهرباء حوالي جنيه

كتب:

حسن سمير
11:05 م | الأحد 26 مايو 2024
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إنه تم تأجيل رفع أسعار الكهرباء عدة مرات، ومن المهم أن يعرف المواطن أن تكلفة إنتاج كيلو وات من الكهرباء 223 قرشا لكل كيلو وات ساعة، ونبيعه للشريحة الأقل بـ58 قرشا.

وتابع «شاكر» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على سي بي سي، أن متوسط سعر البيع الحالي 126 وبالتالي متوسط دعم الدولة حوالي جنيه لكل كيلو وات من الكهرباء.

عدم تحريك الأسعار بشكل يؤثر على محدودي الدخل

وأردف أنه توجد الآن جهود لتقليل الفجوة التمويلية، وعدم تحريك الأسعار بشكل يؤثر على محدودي الدخل.

وواصل وزيرالكهرباء أنه قبل نهاية العام الحالي نسعى لتخفيف فترات الأحمال عن الوضع الراهن، معقبا: «قبل نهاية العام الجاري سنضع حدًا لتخفيف الأحمال عن الحالي».

تقوية قدرات شبكات التوليد

واختتم أن الدولة لم تألوا جهدا في تقوية قدرات شبكات التوليد ورفع مستوى الكفاءة، منوها بأن إجمالي الاستثمارات في تعزيز وتحديث شبكة النقل وصلت لحوالي 116 مليار دولار.

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