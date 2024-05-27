رئيس الوزراء: خطة لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيا على مدار 4 سنوات

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن تكليف وزيري البترول والكهرباء بوضع خطة لوقف تخفيف أحمال الكهرباء في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.

أضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي بعد جولته في الإسكندرية، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن إنهاء خطة تخفيف الأحمال يحتاج إلى توفير المواد البترولية، وجرى وضع خطة على مدار 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيا مع استمرار دعم الفئات منخفضة الدخل.

أشار إلى أن الدولة تعمل على دعم عدد من شرائح الكهرباء، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء تدفع 15 مليار جنيه شهريا لوزارة البترول.

وقال إنه مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال آخر 18 شهرا، جرى اللجوء لتخفيف الأحمال، بدلا من رفع التكلفة السعرية على المواطن.