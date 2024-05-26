وزير الكهرباء: المدة القصوى لاستمرار تخفيف الأحمال ستكون بنهاية العام الجاري

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، علينا ألا ننسى وضع الكهرباء في 2014 ووجود عجز يتجاوز 6 آلاف ميجاوات، منوها بأن تخفيف الأحمال الحالي اليومي من 2 لـ 3 جيجا وات هدفه توفير الوقود وسيكون لفترة محدودة من الزمن.

تخفيف الأحمال يصل من 2 إلى 3 جيجاوات يوميا

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على سي بي سي: «تخفيف الأحمال يصل من 2 إلى 3 جيجاوات يوميا ونحاول الالتزام بتخفيف يوميا لمدة ساعتين على أقصى تقدير».

وأردف أننا لا نألوا جهدًا في تحسين الأداء وسد الفجوة التمويلية للحد من تخفيف الأحمال، مشيرا إلى أن المدة القصوى لاستمرار تخفيف الأحمال ستكون بنهاية العام الجاري.

وأشار وزير الكهرباء أنه تم عمل خرائط لشركات التوزيع في قطع الكهرباء، مشيرا إلى أنه يوجد منظومة معينة متحكمة في الأمر، ويوجد أماكن لا ينقطع عنها الكهرباء على الإطلاق.