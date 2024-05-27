رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في الملتقى الخامس لـ«التطوير المهني»

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في ختام فعاليات الملتقى السنوي الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهني، والذي يقام تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتنظيم من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني تحت عنوان «جاهزية التوظيف»، والذي تم عقده خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو الجاري، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في مصر، حيث تتولى الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنفيذ هذا المشروع، حيث اجتمع ما يزيد عن 200 من فريق عمل المراكز الجامعية UCCD من 36 مركزا في 27 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجيا مصرية.

توعية طلبة الجامعات بمتطلبات سوق العمل

وأوضح رئيس الجامعة، أنّ هذا الملتقى يأتي تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تم إطلاقها مارس الماضي، وفي إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في دعم مراكز التطوير المهني، بهدف توعية طلبة الجامعات بمتطلبات سوق العمل، والمساهمة في فتح مسارات مهنية لهم حال تخرجهم.

تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة

وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ عن بالغ سعادته بحضور الملتقى السنوي الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهني، مشيرا إلى أهمية تلك المراكز التي تهدف إلى تقديم خدمات وبرامج تدريب لطلبة الجامعات، من خلال إتاحة فرصة للمراكز الجامعية للتطوير المهني للقيام بدورها، وتعزيز جهود وتوصيات القيادة المصرية للنهوض بالكفاءات الشابة للمساهمة في تحقيق الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030، وتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

جدير بالذكر أنّ فعاليات الملتقى استمرت لمدة 3 أيام وكانت مليئة بالمناقشات الاستراتيجية المكثفة والتخطيط وأنشطة بناء الفريق، استمع خلالها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى توصيات مجلس إدارة المراكز الجامعية والذي تناول استمرارية واستدامة المراكز، وتكامل ومشاركة أصحاب العمل، والتسويق داخل الحرم الجامعي لخدمات التطوير الوظيفي، وتكامل سوق العمل، ومعلومات في التوجيه المهني.