حياة كريمة تطلق مبادرة «WE SUPPORT» لدعم طلاب جامعة كفر الشيخ

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، اليوم الخميس، مبادرة «WE SUPPORT» لدعم طلاب جامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وبحضور هند جلال، مدير إدارة التوعية ومبادرات دعم المجتمع بمؤسسة حياة كريمة، وأحمد فرج، عضو مؤسسة حياة كريمة، والعقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب حياة كريمة بكفر الشيخ، وإسلام جبر، منسق عام حياة كريمة بكفر الشيخ، والدكتورة ماهيتاب مجدي، نائب منسق عام حياة كريمة بكفر الشيخ.

توزيع عدد من الهدايا على طلاب كليات جامعة كفر الشيخ

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ «WE SUPPORT» تأتي في إطار التعاون المثمر بين مؤسسة حياة كريمة وجامعة كفر الشيخ، وقد تم توزيع عدد من الهدايا على طلاب كليات التجارة، والطب البشري، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والذكاء الاصطناعي، بهدف دعم ومشاركة طلاب الجامعة للتعرف على كيفية التعامل مع فترة الامتحانات ومعرفة خطة المؤسسة للشباب خلال الإجازة الصيفية، موجهاً الشكر والتقدير لمؤسسة حياة كريمة على دورها البارز في خدمة المجتمع.

ومن جانبها، أكدت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنّ مؤسسة حياة كريمة تقوم بدور هام ووطني في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تحسين حياة المواطن المصرى، حيث توجهت المبادرة نحو طلاب جامعة كفر الشيخ لإعطائهم المزيد من الحوافز في الدراسة والامتحانات عن طريق توزيع بعض المطبوعات، وما يساعدهم على تحسين أدائهم في العملية التعليمية والامتحانات.

دعم طلاب جامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ مبادرة «WE SUPPORT» هدفت إلى دعم طلاب جامعة كفر الشيخ نفسياً قبل امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 - 2024، وكذلك تعريفهم بالأنشطة الصيفية التي تتقدمها مؤسسة حياة كريمة، لتشجيع طلاب الجامعة على الانضمام لبرنامج فاليو، ومعسكرات حياة كريمة، ومنتدى شباب الجامعات، ومبادرة سفراء التكنولوجيا، وريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي الرقمي، وملتقيات الشباب، ليكونوا جزءاً من أسرة حياة كريمة.