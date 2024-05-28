«الصحفيين» تنظم قافلة طبية مجانية للعيون والأورام الأحد المقبل

تعلن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، تنظيم قافلة طبية مجانية للعيون لمدة يومين بداية من الأحد المقبل ضمن برنامج الفعاليات الطبية المجانية للصحفيين وأسرهم، بالتعاون مع مركز «برادة للعيون» بالمهندسين، ومركز بصريات «آي كير» بباب اللوق.

تفاصيل قافلة نقابة الصحفيين

كما تعلن اللجنة عن قافلة أخرى فى نفس الموعد، لإجراء التحاليل الطبية للأورام السرطانية «القولون والبروستاتا» مجانًا للصحفيين، وأسرهم بالتعاون مع معملي «البرج والمختبر» ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وتقام القافلتان يومي الأحد والاثنين المقبلين، الموافقين الثاني والثالث من يونيو، من الساعة الـ10 صباحًا حتى الـ5 مساءً في الدور الأرضي بالنقابة.

قافلة للعيون

جرى الاتفاق مع مركز «برادة» للعيون على أن تشمل الخدمات المقدمة فى القافلة؛ قياس ضغط العين، وفحص قاع العين، وقياس النظر بالكمبيوتر. كما تم الاتفاق مع مركز بصريات «آى كير Eye Care» على منح الصحفيين وأسرهم تخفيضات حصرية، وكذلك تقديم نظارات بأسعار اقتصادية تبدأ من 200 جنيه.