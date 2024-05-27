لجنة مستقبل الصحافة تناقش محور التدريب ضمن تحضيرات المؤتمر العام لـ«الصحفيين»

عقدت لجنة مستقبل الصحافة اجتماعا على مدى ساعتين، لمناقشة محور التدريب والتعليم، وجرى الاتفاق على أبرز البنود والمقترحات التي سيتم طرحها في هذا المحور وإعداد ورقة واحدة تفصيلية بهذا الشأن خلال الـ48 ساعة المقبلة لمناقشتها والاتفاق على صورتها النهائية.

لجنة مستقبل الصحافة

وأوضحت اللجنة في بيان لها منذ قليل أنَّه تمّ الاتفاق على تنظيم ندوة لمناقشة مستقبل الصحافة على هامش تحضيرات المؤتمر العام السادس للنقابة، وذلك على أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل يوم الأربعاء القادم الموافق 29 مايو الساعة 5 مساءا بمقر النقابة.

المؤتمر العام السادس للنقابة

وفي سياق متصل لتحضيرات نقابة الصحفيين لمؤتمر العام السادس للنقابة، تعقد لجنة التشريعات والحريات إحدى لجان الإعداد والتحضير للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المقرر عقده في يونيو المقبل، اجتماعها اليوم الإثنين، في تمام الخامسة مساء، في الدور الثالث بمقر نقابة الصحفيين، ووجهت الدعوة لكل الزملاء أعضاء الجمعية العمومية بالحضور والمشاركة بمقترحاتهم وتوصياتهم.