«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية مجانية في قرية البراجيل غدا

تنظم مديرية الصحة في المنيا غدا، قافلة طبية في قرية البراجيل بمركز ملوي على مدار يومي 29 و30 مايو الجاري ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول للمناطق والقرى الأكثر احتياجا.

تخصصات القافلة الطبية

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة في المنيا، أنّ القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد - الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال العلاج بالمستشفيات.

ولفت إلى أنّ القوافل الطبية تأتي ضمن جهود وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.