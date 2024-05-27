«الصحفيين»: آخر موعد لتلقي طلبات تأشيرات الحج المباشر غدا

ذكرت لجنة الحج والعمرة في نقابة الصحفيين، أنّ غدا الثلاثاء آخر موعد لتلقي طلبات تأشيرات الحج المباشر الساعة الثانية عشرة ظهرًا، من الزملاء الراغبين في أداء فريضة الحج بنظام الباقات الاقتصادية، التي حددت السفارة السعودية قيمتها على هذا النحو (11.922 أو12.330 أو12.500 أو 13.300 أو13.864) ريال سعودي دون تذكرة الطيران.

تأشيرات الحج المباشر

وحددت نقابة الصحفيين أنّ التأشيرات تُمنَح التأشيرات فقط للصحفي، ويجب ألا يزيد سن الحاج على 65 عامًا، يتم اختيار باقة من تلك الباقات، وتأكيد سداد قيمتها وبعدها يتم إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا، وحال زيادة الأعداد المتقدمة عن الحصة تُجرى قرعة علنية في قاعة اللجان بالدور الثالث بمقر النقابة في الساعة الثانية ظهر الأربعاء المقبل.

طلبات تأشيرات الحج المباشر

وأوضحت أنّه يتم استقبال الطلبات في مركز الخدمات بالدور الأول مرفقا بها:

1- صورة كارنيه النقابة لعام 2024.

2- صورة جواز السفر صالحا لمدة 6 أشهر على الأقل.

3- كتابة بريد إلكتروني مُفعل ورقم الموبايل لتلقي الموافقة عليه واستكمال الإجراءات.

4- صورة شخصية 4×6 بخلفية بيضاء.