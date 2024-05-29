شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، حالة من الاستقرار النسبي، حيث سجلت العملة الأمريكية اليوم في بنك مصر 47.56 جنيه للبيع، و47.46 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري، 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، 47.56 جنيه للبيع، و47.46 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.57 جنيه للبيع، و47.47 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة سجل سعر الدولار اليوم، 47.20 جنيه للبيع، و47.10 جنيه للشراء.