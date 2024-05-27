سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين.. آخر تحديث

استقرار كبير شهده سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 27-5-2024، ضمن التعاملات اليومية في البنوك وفقا لآخر تحديث من قبل البنوك المختلفة، والتي عكست وجود حالة من الاستقرار النسبي، بعدما سجلت العملة الأمريكية بالبنك الأهلي المصري مبلغ الـ 47.20 جنيه للبيع، و47.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، بحسب أخر تحديثات لمواقع البنوك الرسمية العاملة ضمن النظام المصرفي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل البنك المركزي المصري سعر الدولار في آخر تحديث له مبلغ الـ 46.88 جنيه للشراء، و47.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، 47.20 جنيه للبيع، و47.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

في حين سجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر، 47.20 جنيه للبيع، و47.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 47.20 جنيه للبيع، 47.10 جنيها للشراء