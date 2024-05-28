سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28-5-2024 في البنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28-5-2024 في بداية التعاملات اليومية وفق آخر تحديث في البنوك المصرية المختلفة، وسجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري 47.22 جنيه للبيع، و47.12 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير الذي أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في آخر تحديث بالبنك المركزي المصري 46.88 جنيه للشراء، و47.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، 47.22 جنيه للبيع، و47.12 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

في حين سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر، 47.22 جنيه للبيع، و47.12 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 47.22 جنيه للبيع، 47.12 جنيها للشراء.