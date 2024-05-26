تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الآن، ليتراوح بين 46.9 و47.07 جنيه، وفقًا للأسعار المتداولة على شاشات أسعار البنوك الآن.

سعر الدولار اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بعد تراجعه الآن في البنوك، وفق آخر تحديث لمواقع البنوك الرسمية على الإنترنت.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 46.92 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع، مقارنة مع أسعار الفترة الصباحية عند 47.2 جنيه للبيع، و47.1 جنيه للشراء.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم إلى 46.9 جنيه للشراء، و47 جنيه للبيع، مقارنة مع 47.2 جنيه للبيع، و47.1 جنيه للشراء في التعاملات الصباحية.

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر 46.9 جنيه للشراء و47 للبيع، مقارنة مع 47.2 جنيه للبيع، و47.1 جنيه للشراء، أسعار الفترة الصباحية.

كما تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 46.97 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع.