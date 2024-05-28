«معلومات الوزراء»: 12 مدينة مصرية ضمن أفضل 1000 عالميا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا عن أفضل المدن المصرية ضمن 1000 مدينة عالمية في 2024.

12 مدينة مصرية ضمن أفضل 1000 مدينة عالميًا

وأوضح المركز، أنّ 12 مدينة مصرية ضمن أفضل 1000 مدينة عالميًا وفق مؤشر المدن العالمي 2024 الذي يقدم تقييمًا شاملا لأكبر 1000 اقتصاد حضري في العالم، ويقيّم المدن بناءً على 27 مؤشرًا عبر 5 فئات «الاقتصاد، ورأس المال البشري، وجودة الحياة، والبيئة، والحوكمة».

وبيّن المركز أنّ أعلى 3 مدن عالميًا هي «نيويورك، ولندن، وسان خوسيه»، بينما جاءت أفضل المدن المصرية ضمن أفضل 1000 مدينة عالمية في 2024 «القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، طنطا، المنصورة، السويس، الزقازيق، المحلة الكبرى، الأقصر، الفيوم، أسيوط، سوهاج».