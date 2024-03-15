بالأرقام.. نمو حركة السياحة في المدن المصرية خلال 2023

قال مركز معلومات مجلس الوزراء، إن هناك زيادة في حجم أعمال أهم 15 شركة طيران سياحية بنسبة 50% مقارنة بعام 2022، مشيرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ سياسات وآليات برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة، والذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، بالإضافة إلى عرض النتائج التي حققها البرنامج خلال عام 2023 ومقارنتها بعام 2022.

نتائج برنامج تحفيز الطيران

وأشار مركز معلومات الوزراء، إلى أن نتائج برنامج تحفيز الطيران جاءت كالتالي:

- 34% نسبة النمو في أعداد الركاب في 2023 مقارنة بـ 2022.

- 7 ملايين راكب وفدوا على متن رحلات محفزة من خلال البرنامج في .2023

- 11 دولة بعدد 42 مدينة سيرت رحلاتها إلى مصر بعضها للمرة الأولى.

- 9 شركات طيران تم تشغيل رحلاتها إلى مصر سواء شركات جديدة أو عودة رحلات شركات سابقة بعد توقفها.

- دفع حركة السياحة من أسواق ناشئة واستعادة أخرى توقفت عن العمل في مصر.

- تحفيز أسواق ومدن ناشئة وجديدة للعمل في مصر عن طريق دعم شركات الطيران خلال 2023.

نسب نمو في السياحة في بعض المدن المصرية

- 52% شرم الشيخ.

- 59% الأقصر.

- 32% طابا.