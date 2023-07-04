مصر تفوز باستضافة المنتدى الحضري العالمي 2024 وقمة المدن 2025

بخطى ثابتة ودعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى ، تبنت وزارة التنمية المحلية بعد ثورة 30 يونيو المجيدة استراتيجية للتعاون والانفتاح على كافة الشركاء الدوليين في مصر و البدء في التعاون البناء مع القوى الاقليمية والدولية الفاعلة في مجال الإدارة المحلية ، لتحقيق أهداف التنمية المحلية وبما يخدم على استراتيجية مصر 2030 ويحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، حيث ساهمت توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى في تحقيق مبادئ وأهداف ثورة 30 يونيو فيما يخص مجال التعاون الدولى لوزارة التنمية المحلية حيث حققت الوزارة خلال ال9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية في يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2023 العديد من النجاحات .

شراكات دولية

حيث نجحت الوزارة في تحقيق شراكات مع عدد من الدول الإقليمية والدولية والمشاركة في مؤتمرات خارجية مهمة فيما يخص مجالات عمل الإدارة المحلية وكذا استضافة فعاليات ومؤتمرات إقليمية وعالمية كبرى في القاهرة ومن بينها يوم المدن العالمى في مدينة الأقصر واجتماع وزراء التنمية المحلية والإسكان الأفارقة وغيرها من الفاعليات التي سيتم رصدها في التقرير التالى .

كما شهدت تلك الفترة انفتاح كبير من وزارة التنمية المحلية على الشركاء الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة وبرامج التعاون ووكالاتها الدولية العاملة في مصر والاتحاد الأووربى وبعض الدول الأسيوية منها كوريا الجنوبية والهند والصين خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بما يخدم أهداف التنمية المحلية ومبادئ ثورة 30 يونيو دعم استراتيجية مصر 2030 وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين وتطوير وإصلاح عمل الإدارة المحلية في جميع المحافظات .

كما حققت وزارة التنمية المحلية العديد من النجاحات المهمة أيضاً بالتعاون مع الوزارات المصرية الشريكة وبدعم مباشر من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء ، ومن بين تلك النجاحات فوز مصر باستضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضرى العالمي 2024 والدورة العاشرة لقمة المدن الأفريقية 2025 وذلك بعد النجاح الكبير والثقة الدولية في الدولة المصرية وقيادتها ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد النجاح في استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ العام الماضى .

كما عملت الوزارة على تعزيز شراكتها مع الدول والمنظمات الإفريقية في مجال المحليات واستضافت العديد من الوفود والكوادر المحلية الأفريقية لنقل وتبادل الخبرات في مجال التنمية المحلية بالإضافة إلى تعاون الوزارة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في نقل تجربة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " على مستوي الدول الأفريقية بما يحقق طموحات وآمال شعوبها ويساهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين من أبناء قارة أفريقيا .

ثورة 30 يونيو

وساهمت ثورة 30 يونيو في تبنى وزارة التنمية المحلية استراتيجية تعاون وسياسة منفتحة على كافة الشركاء الدوليين والدول العربية والأفريقية والأسيوية وخلق شراكات مهمة يتم توظيفها بصورة مختلفة بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ويدعم أهداف وخطط وبرامج التنمية المحلية ، كما ستشهد الفترة المقبلة استضافة الوزارة لوفود رفعية المستوي من دول أفريقية مثل تشاد وتنزانيا لتبادل الخبرات في مجالات عمل الإدارة المحلية وبصفة خاصة " حياة كريمة " حيث قامت الوزارة باستضافة وفود وزارية رفيعة المستوي من مدغشقر والكاميرون لبناء شراكات ومصالح مشتركة تحقق تطلعات شعوب القارة.

قمة المناخ

كما جاءت المشاركة الواسعة وفاعلة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في جلسات قمة المناخ بشرم الشيخ للتأكيد على أهمية دور المحليات في مواجهة التغيرات المناخية وعقد لقاءات نوعية رفيعة المستوي من العديد من رؤساء الوفود والمشاركين والمنظمات الدولية والإقليمية للاتفاق على آليات تعاون مشترك ، كما شهدت تلك الفترة أيضاً مشاركات دولية فاعلة فى فعاليات الدورة الثانية، لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات " UN-HABITAT " والتي عقدت في دولة كينيا وعقد لقاءات مهمة مع وفود من كينيا وزامبيا وماليزيا وغيرها من الدول الإقليمية والدولية ولقاءات مع لسيدة / ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، بالإضافة إلى الزيارة المهمة التي قام بها وزير التنمية المحلية الى دولة كوريا الجنوبية للمشاركة في المؤتمر العالمي للمدن والحكومات العالمية وعقد العديد من اللقاءات مع كبار المسئولين في منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ولقاءات مع المحافظين وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزير الأمن والسلامة الداخلية بكوريا الجنوبية (المعنى بملف التنمية المحلية ) .

كما ستشهد الفترة المقبلة البناء على النجاحات والإنجازات التي حققتها الوزارة في فترة تولي الرئيس السيسى للمسئولية في العديد من المجالات والمشروعات والبرامج ، وكذا استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية للترتيب لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى 2024 وقمة المدن الأفريقية 2025 وكذا مؤتمر أفريقيا الأول للمخلفات الصلبة قبل نهاية عام 2023 .

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة حرصت خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعزيز تعاونها مع الشركاء الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة وبرامج التعاون ووكالاتها الدولية العاملة في مصر بهدف تعزيز برامج الوزارة ومشروعاتها ونقل الخبرات الدولية والإقليمية وتأهيل وتدريب كوادر الوزارة والمحافظات، بما يحقق استراتيجية الوزارة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مختلف مجالات عمل الوزارة ومشروعاتها .

نقل تجربة حياة كريمة للقارة الأفريقية

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة نجحت في تنظيم مؤتمرات وفاعليات دولية منها يوم المدن العالمى بالأقصر بالتنسيق مع الأمم المتحدة و استضافة اجتماع الدورة الرابعة للجنة الثامنة التابعة للاتحاد الافريقي والمعنية بموضوعات الخدمة العامة، والحكم المحلي واللامركزية تحت رعايةرئيس الجمهورية، وبحضور السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل عبر استراتيجية واضحة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتكريس الدور المصري المحوري في القارة الأفريقية والوقوف بجوار الأشقاء الأفارقة و نقل خبراتها لهم في مختلف مجالات عمل الإدارة المحلية والتجارب المصرية الرائدة وعلى رأسها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث تسعى الوزارة لنقل تجربة حياة كريمة للدول الأفريقية و استعراض دور الوزارة في متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية وتوفير كافة الخدمات الأساسية منها السكن الكريم والصرف الصحى ومياه الشرب والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل لأبناء القرى لتحسين دخل الأسر ، وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة على أتم استعداد لنقل خبراتها إلى دول قارة أفريقيا فيما يخص تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " حيث أن تلك المبادرة تعد أيقونة من أيقونات نجاح الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة وهى مبادرة يمكن نقلها لجميع الدول الأفريقية لتحقيق طموحات شعوب القارة .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك أيضاً تعاون واتصالات مع الجانب الكاميروني لتبادل الخبرات والتجارب في مجال الزراعة والمياه والتنمية والإدارة المحلية ومبادرة "حياة كريمة" في إطار تعريف البلدان الإفريقية بنماذج مشابهة من النجاحات والمبادرات المصرية، خاصة في ضوء إطلاق مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا" علي هامش مؤتمر قمة المناخ العالمية COP27 في شرم الشيخ.

وقال اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية حرصت خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ cop 27 بمدينة شرم الشيخ طرح عدد من المبادرات بالتعاون مع الشركاء الدوليين لخدمة أهداف القارة الأفريقية على المستوى المحلي وعلى رأسها " حياة كريمة " والمخلفات والتغير المناخى والمدن الخضراء والمستدامة .

وتضمنت مجالات عمل الوزارة خلال السنوات الماضية التعاون مع برنامج الأغذية العالمي أيضاً في تنفيذ مبادرة لتمكين وتعزيز قدرات المرأة وإنشاء منصة أيادى مصر الالكترونية و الإستعانة بشركة متخصصة تابعة لوزارة الاتصالات لتأسيس المنصة لتتيح فرصة لتسويق السلع والمنتجات اليدوية ، وكذا دعم البرنامج لصندوق التنمية المحلية بمبلغ 5 مليون جنيه لتقديم القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

كما يتم كذلك التنسيق مع الوزارات المختلفة تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بإقامة معارض دولية في الخارج والمشاركة فيها و تأسيس وحدة مركزية ووحدات فرعية بالمحافظات لتطوير الوحدات المحلية وتأهيل المرأة الريفية لدعم برامج حياة كريمة ، كما يتضمن التعاون مع برنامج الأغذية التعاون فى مجال الرقمنة بإنشاء بوابة الجيومكانية مع البرنامج ، وحول التعاون مع الاتحاد الاوروبي والجهات الأوروبية الآخري يتضمن ذلك مشروعات مثل : ( تطهير مصرف كتشينر - تدريب الكوادر المحلية والعاملين بالوزارة بالإستعانه بخبراء من الاتحاد الاوروبي في مجالات التخصص مثل المخلفات الصلبة و التعاون في برنامج مع وزارة البيئة الاسكتلندية ، كما يوجد تعاون كبير وشراكة استراتيجية بين الوزارة وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية حيث تم دعم إقامة مؤتمر يوم المدن العالمي في أكتوبر 2021 بمدينة الأقصر بمشاركة دولية واسعة وعقد ندوة تعريفية عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء والمشاركة مع البرنامج في حضور أعمال المنتدي الحضري العالمي الحادي عشر في بولندا ، وفيما يخص العلاقات مع الجانب الأفريقي أيضاً شهدت تلك الفترة تأسيس تعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية : توقيع اتفاقية مقر انشاء فرع المنظمة لاقليم الشمال "نارو" بمحافظة القاهرة لدعم العلاقة بين المنظمة ووزارة التنمية المحلية وكذا المساهمة فى طرح عدد من المبادرات الرئاسية والجهود المصرية لمواجهه كوفيد-19 وفي مؤتمر التنمية الاقتصادية للمدن الوسيطة وتقديم برامج مبادرة "حياة كريمة" من القمة الافريقية للمدن الأفريقية التي عقدت في مدينة كيسومو الكينية في يونيو 2022

كما تضمنت أيضاً أنشطة التعاون الدولي خلال السنوات الماضية فتح مجالات شراكة مع العديد من الدول منها ( الهند، الصين ، فيتنام ، و كوريا الجنوبية ) فى الجانب الاسيوى بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال برامج التدريب التي تعقد في إطار برنامج التنمية الأمريكي أو من خلال مؤسسات إقليمية ودولية بما يساهم فى تعزيز العلاقات مع تلك المؤسسات لتشمل العديد من الأنشطة والمجالات الأخرى لدعم الجهود فى المجالات التنموية .