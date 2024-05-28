محافظ بورسعيد: تخصيص مليون جنيه لمبادرة «متعة التعليم» للأنشطة الصيفية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، انطلاق مبادرة «متعة التعليم» للمرحلة الابتدائية للأنشطة المتنوعة خلال فترة الإجازة، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة الدروس الخصوصية، وربط الطلاب بالمدرسة.

مليون جنيه لتنفيذ المبادرة

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم تخصيص مليون جنيه لتنفيذ مبادرة «متعة التعليم»، تحت إشراف مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، بقيادة الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التعليم، حيث سيتم تحديد عدد من المدارس بكل إدارة بحيث تكون مراكز التعلم وإدارة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، والفنية وحاسبا آليا ورعاية موهوبين خلال مدة الإجازة الصيفية تحت إشراف نخبة من أكفأ المعلمين والموجهين وبذلك لن يحتاج أبناؤنا لدروس خصوصية.

توفير مناخ آمن للطلاب

,وجه محافظ بورسعيد بالإعداد والتنظيم الجيد لبدء تنفيذ المبادرة وتوفير مناخ آمن للطلاب لممارسة الأنشطة المتنوعة، التي تسهم في إثراء الشخصية وربط الطلاب بالمدرسة، كما وجه بمواصلة الجهود لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، خاصة خلال العطلة الصيفية.

كان محافظ بورسعيد قد ناشد أولياء الأمور مرات كثيرة بمقاطعة الدروس الخصوصية وإحضار أبنائهم إلى المدرسة وسيلزم المدرس بالشرح دون الاحتياج إلى الدروسالخصوصيةه التي ترهق كاهل الأسرة ماديا ولا يستفيد منها الطالب.