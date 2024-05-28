أعمال نظافة وتجميل مكثفة بأحياء بورسعيد بعد هدوء العاصفة الترابية

قال المهندس نعمان علي نعمان، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، إنه تم اليوم استكمال أعمال رفع القمامة والنظافة والمخلفات في مناطق خلف حديقة الأمل بشارع عاطف السادات وشارعي 23 يوليو والأمين بنطاق حي المناخ، بمشاركة فريق العمل الميداني مدعمين بسيارات ومعدات وأدوات الحي، وذلك بعد هدوء العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة.

منظومة الجمع المنزلي للقمامة تواصل أعمالها

وأوضح رئيس حي المناخ، أن منظومة الجمع المنزلي للقمامة واصلت أعمالها من أماكن التعاقدات كالمحال والمطاعم والمستشفيات الخاصة والمديريات كمديرية التضامن والجمعيات الأهلية كجمعية الهلال الأحمر المصري بشوارع نبيه والناصر وسعد زغلول و23 يوليو وعبد السلام عارف بنطاق حي المناخ.

وأشار المهندس نعمان إلى أنه تمت أعمال تجميل وزراعة النباتات في الجزر الوسطى والجانبية بشارع ستالينجراد «فولجراد» وتجميلها وزراعتها بنباتات الزينة ضمن تطوير ورفع الكفاءة الشاملة للشارع.

رفع كفاءة النظافة العامة بمناطق زمزم القديمة

من جانبه، قالت سمر الموافى، رئيس حي الضواحي برفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات بمناطق زمزم القديمة والـ 18 عمارة والشارع الفاصل بين منطقتي الرحاب ونفيسة الجديدة وبامتداد طريق الشاحنات ومحيط كوبري النقل القديم وخلف حديقة جمال عبد الناصر بمنطقه بنك الإسكان.