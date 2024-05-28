انطلاق فعاليات مبادرة «الفن المستدام» بمشاركة 6 وزارات اليوم

انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة «الفن المستدام» التي تأتي هذا العام بعنوان «في عيونها»، وتتضمن عدة أنشطة وفعاليات فنية مختلفة تعني بالاستدامة، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبرعاية عدد من الوزارات، على رأسها وزارات «التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والثقافة، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي»، والمجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومكتب الأمم المتحدة في مصر، ومجموعة من المؤسسات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص.

وتتضمن المرحلة الثانية من المبادرة ورشة عمل تدريبية لدعم الشباب والمرأة وتدريبهم على الفن المستدام المرتبط بإعادة التدوير للحفاظ على البيئة، والتركيز على الاقتصاد الإبداعي، من خلال تدريب نحو 30 فتاة من سفراء الفن المستدام على ريادة الأعمال وتأهيلهم لممارسة نشاط اقتصادي إبداعي يحقق أهداف التنمية المستدامة رقم (5 و8 و9 و10 و11 و13 و15).

وتقام الورشة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يوم 28 مايو الجاري لمدة 5 أيام، من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما يُقام يوم 10 يونيو المقبل معرضا فنيا كبيرا لعرض نتاج أعمال الفنانات المشاركات في الورش الفنية.

ويحظى المعرض بحضور ومشاركة عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، على رأسهم السفير كريستيان برجر، رئيس الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وغيرهم، كما سيتم تنظيم ندوة حول التمكين الاقتصادي للمرأة ودورها في الفن على هامش المهرجان.

من جانبها، قالت الفنانة التشكيلية راندا فؤاد، مؤسس ورئيس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، إنّ المؤسسة بدأت بمبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان من أجل خلق جيل جديد من الفنانين الشباب أكثر دراية بأهمية ودور الفن في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكيفية تحقيق الاستدامة في المجالات المختلفة، فضلًا عن تمكين شرائح مستهدفة وتعليمهم مهارات جديدة في مجال الفنون والحرف اليدوية لخلق منتجات قابلة للبيع لتصبح مصدر دخل لهم.