الأعمال الفائزة بختام الأنشطة الطلابية الصيفية في سوهاج

أعلنت اليوم إدارة توجيه التربية المسرحية بإدارة سوهاج التعليمية نتيجة المسابقة المسرحية المتعددة الأعمال، مع سرد للأعمال الفائزة فى مسابقة ختام الأنشطة الصيفية 2023 وترتيب المدارس الفائزة والأعمال والطلاب المشاركين بها.

مسابقة ختام الأنشطة الصيفية بسوهاج

حيث تضم المسابقة المسرحية عدة أقسام منها «المنولوج والعرض المسرحي والمسرحيات الإنجليزي والميلودراما والديودراما والاسكتشات والأنشودة والبانتومايم» وقسم خاص لذوى الاحتياجات الخاصة "لغة الإشارة".

خريطة المدارس الفائزة بأنشطة تعليم سوهاج

وتنشر «الوطن» وفق لبيان مدرية التربية والتعليم بسوهاج خريطة ألأعمال الفائزة بختام الأنشطة الطلابية الصيفية كالتالى،

-جائزة لغة الإشارة لعرض "لسة هتحلى" لمدرسة الدعوة الإسلامية بنين.

-جائزة المنولوج لمنولوج "كوكى وبابا" لمدرسة مصعب بن عمير.

-جائزة العرض المسرحى لعرض مسرح العرائس "أخلاقنا الحلوة" بمدرسة القنابرة.

-جائزة البانتومايم لبانتومايم "الأمانة أخلاق" بمدرسة مصعب بن عمير.

-جائزة التربية المسرحية لمسرحية إنجليزى لمسرحية إنجليزى بمدرسة النهضة.

-جائزة الإسكتشات لإسكتش "الأم" بمدرسة مصعب بن عمير للمركز الأأول وإسكتش "حل المشكلات" بمدرسة الصلعا.

-جائزة المسرحيات لكلا من مسرحية "العلم طاقة نور" بمدرسة الدعوة الإسلامية بنين بالمركز الأول وبالركز الثانى مسرحية "كما تدين تدان" بمدرسة الشعارنة وبالمركز الثالث مسرحية "مخاطر الإنترنت" بمدرسة قلفاو.

--جائزة عرض الديودراما لعرض "المغفل" بمدرسة الدعوة الإسلامية بنين.

-جائزة الأنشودة المركز الأول لأنشودة حبيب الروح بمدرسة ناصر الإعدادية بنات بإدفا والمركز الثانى لأنشودة فى حب الرسول لمدرسة طه حسين.