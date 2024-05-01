إيمان كريم تهنئ الرئيس السيسي والعاملين من ذوي الإعاقة بعيد العمال

تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد العمال، الذي تحتفل به الدولة في الأول من مايو من كل عام.

ذوي الإعاقة في مجال العمل

أكدت بهذه المناسبة، حرصها على تهنئة كل شخص من الاشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في مجال ومضمار سوق العمل، في القطاع العام أو الخاص، وداخل كل مؤسسات الدولة وأصحاب المشاريع الخاصة، مؤكدة أن الأشخاص ذوي الإعاقة في قوة العمل طاقة لا يستهان بها، وهم فاعلين داخل كل المنشآت التي يعملون بها، وأثبتوا كفاءة منقطعة النظير في ادائهم، بما يؤكد أنهم شركاء حقيقيين في بناء وتنمية الوطن، مشيرة في هذا الصدد، إلى دور المرأة ذات الإعاقة ومساهمتها في مجال سوق العمل.

وثمنت المشرف العام على القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، توجيهات القيادة السياسية بشأن التأكيد على كل منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا «5%»، لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم في المجتمع وسوق العمل، والحرص على تأهيلهم وتدريبهم.

تقديم الشكر من مصر لعمالها

أكدت الدكتورة إيمان كريم، أن الاحتفال سنويا بعيد العمال، يعد بمثابة تقديم الشكر من الدولة المصرية لعمالها، ومن القلب الأشخاص ذوي الإعاقة، تقديرا لجهودهم، وتأكيدًا على حقوقهم، وتنبيهًا على الآليات الضرورية لتحسين بيئة العمل لديهم على كل المستويات، وفي مقدمتها الأجور.

وقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، التقدير لكل عامل مصري في مكانه، ساهم في بناء الجمهورية الجديدة، وشارك في عملية التنمية والإعمار.