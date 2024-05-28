«الثقافة» تعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، رئيس المجلس الأعلى للثقافـــة، قائمة جوائز الدولة التشجيعية للعام 2024م، وذلك باجتماع المجلس الأعلى للثقافة الـ 70، والمُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة، والذي أُعلن خلاله نتائج جوائز الدولة التشجيعية للعام 2024م، بحضور الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس.

ورحبت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة بأعضاء المجلس الأعلى للثقافة، مؤكدة أن هذا الاجتماع يُمثل أحد أهم الأحداث الثقافية المصرية، حيث يٌكرمَ المجلسٌ خلاله نٌخبًةً من مٌبدعي مصر والمُبدعين العرب في مختلفِ مجالاتِ الفكرِ والثقافةِ والفنون، ويٌثمن كذلك جهودَهم وإبداعاتهم التي أثرت الساحةَ الثقافية المصرية والعربية، وذلك من خلالِ الإعلانِ عن جوائزِ الدولةِ المصرية لعام 2024م.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر لأعضاء لجانِ فحص الجوائز باختلاف مستوياتها، مؤكدة أنها عملت بكل نزاهةٍ وموضوعية لاختيارِ القوائم القصيرة للمُرشحين لجوائز الدولة في مختلف المجالات، معربة عن ثقتها بأن اختياراتهم كانت دقيقة وعادلة، بما يعكسُ مكانةَ المجلس وقيمته، وحرصه على تكريمِ من يستحق من المبدعين.

استمرار وزارة الثقافة في دعم المجلس الأعلى للثقافة

وأكدت وزيرة الثقافة، استمرار وزارة الثقافة في دعم المجلس الأعلى للثقافة، والعمل مع أعضاء لجانه، بما يمثلونهُ من قيمةٍ فكريةٍ وثقافيةٍ مُتميزة، وما يحملونهُ من خبراتٍ عميقة، لتعزيزِ مكانته، كمنارةٍ ثقافيةٍ رائدةٍ.

وجاءت قائمة الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية كالتالي:

أولاً: جائزة الدولة التشجيعية في الفنون

1- فرع العمارة المتوافقة بيئيًا حُجبت الجائزة

2- فرع إخراج الفيلم القصير، المخرج محي الدين يحيي محمد نبيل محمد أحمد العمل الفائز: فيلم بعنوان شقة المبتديان.

3- فرع الفنون الجدارية (الجائزة مناصفة) بين الفنانة مها جميل عبد الكريم والفنان علي عبد الفتاح يوسف، العمل الفائز: العمل الجداري المشترك بعنوان الأمل والتفاؤل.

4- فرع الطبعة الفنية اليدوية (جرافيك)، الدكتور شادي عبد الفتاح محمد عبد القادر أبو ريدة العمل الفائز: عمل فني مكون من 14 قطعة بعنوان انزوائيات.

5- فرع تطبيق إليكتروني لمرحلة ما قبل المدرسة، محمد إبراهيم محمد محمود حيدر العمل الفائز: تطبيق بعنوان «كتب راديو- مكتبة نورى».

6- فرع الأبحاث المسرحية

• نوران مهدي عبد العزيز عزيز، العمل الفائز بحث بعنوان الجسد بين الواقعي والرقمي في العروض المسرحية الراقصة «عرض بكسل لمراد مرزوقي نموذجًا».

7- فرع الأزياء التقليدية المصرية (جمع وتوثيق) حُجبت الجائزة.

8- فرع كتابة أغاني لكورال متعدد التصويت، الجائزة مناصفة بين الفنان حمدى وجيه محمد مصطفى صيام، عن «النور البعيد»، والفنان ياسين محمد محجوب محمد حسن عن «الله معين».

ثانيًا: في مجال الآداب

وفاز بجائزة الدولة التشجيعية في الآداب:

1- فرع السرد القصصي والروائي (جائزتان)

• مارك أمجد فاروق جرجس، العمل الفائز: رواية القبودان.

• فاطمة محمد أحمد محمد الشريف، مجموعة قصصية بعنوان حين يغيب العالم.

2- فرع شعر الفصحى والعامية (جائزتان)

• الشاعر محمد أحمد حسن سالم حسان (محمد عرب صالح): ديوان فصحى بعنوان دائرة حمراء حول رأسي.

• الشاعرة ريم أحمد محمد المنجي: ديوان عامية بعنوان روايح زين.

3- فرع الترجمة من العربية وإليها (جائزتان)

• الدكتور هشام زغلول عبد الفتاح: ترجمة كتاب النقد الثقافي: النظرية الأدبية وما بعد البنيوية.

• مارك مجدي توفيق بشاي: ترجمة كتاب لويس ألتوسير.

4- فرع الدراسات الأدبية واللغوية (جائزتان)

• الدكتور محمد حسانين إمام حسانين: سيميائية الحضور الذكوري والأنثوي في التجربة المسرحية عند صفاء البيلي.

• الدكتور محمد محمود حسين محمد: كتاب التحول الدرامي وانفتاح المتخيل السردي.

ثالثًا: في مجال العلوم الاجتماعية

وفاز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية:

1- فرع التاريخ والآثار وحفظ التراث: عبد الرحمن أحمد كمال عبد العظيم العمل الفائز: كتاب الفسطاط وأبوابها.

2- فرع الجغرافيا والبيئة والمياه والتغيرات المناخية: الدكتور عبد الفتاح السيد عبد الفتاح حجازي: كتاب الوحدات السكنية الشاغرة في مصر بين الأزمة والمواجهة.

3- فرع الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجيا

• الدكتور أحمد شوقي حسن: كتاب متحف الفيديو.

4- فرع التربية وعلم النفس

• الدكتور أحمد حسني صالح متولي العمل الفائز: بحث بعنوان: Fostering computational thinking through unplugged activities.

5- فرع الإعلام والتواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات

• الدكتور محمد عبد الفتاح شرف الدين إبراهيم: 32 حلقة علمية بعنوان شرفشتاين.

6- فرع علوم الإدارة؛ الجائزة مناصفة بين ميرفانا ماهر وهيب جرجس؛ العمل الفائز: شبكات السلطة والمال، والدكتورة هبة أحمد عباس علي العمل الفائز: Corporate Dividend Policy in Time of COVID-19 Evidence from the G-12 countries.

7- فرع الكتاب والنشر والمكتبات والمتاحف

• الدكتور محمد أحمد محمد محمد: كتاب العرض المتحفي.

8- فرع الثقافة العلمية، الجائزة مناصفة بين فريق العمل الأول:

• سلمى يحيى محمد أحمد ونيرة محمد عبد القوي السيد والدكتور هشام علي حامد الشوكي، عن بحث بعنوان:meliorative effect of zinc oxide-chitosan conjugates on the anticancer activity of Cisplatin: Approach for Breast Cancer Treatment”.

والثاني: أحمد أشرف محمد صدقي العصار عن سلسة رسائل الماء.

رابعًا: في مجال العلوم القانونية والاقتصادية

فاز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم القانونية والاقتصادية:

1- فرع العدالة الناجزة وتأثيرها على الأسرة والمجتمع

• أحمد سيد أحمد محمود العمل الفائز: كتاب السندات الخاصة ذات القوة التنفيذية (الأساس – الفعالية).

2- فرع كفالة الحقوق الثقافية للمرأة المصرية وتأثيرها على الأمن الاجتماعي

• نورا عيسى زكريا عبد السلام عن بحث بعنوان: الحماية الدستورية للمرأة ذات الاحتياجات الخاصة ضد التمييز متعدد الجوانب.. دراسة تحليلية مقارنة في ظل دستور 2014.

3- فرع تطور دوائر السياسة الخارجية المصرية حُجبت الجائزة

4- فرع العلاقات السياسية الدولية – مصر نموذجًا حُجبت الجائزة

5- فرع الدستور المصري وثقافة المحليات حُجبت الجائزة

6- فرع دور المؤسسات المصرية في دولة القانون

• أسماء محمد عزت محمد كمال عبد المجيد عن بحث بعنوان: الإصلاح المؤسسي والحوكمة كركيزة أساسية لبناء الدولة المصرية الجديدة

7- فرع الحماية القانونية للحريات في تاريخ مصر

• محمد عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر: معيار التجهيزات المعقولة في ضوء الحماية الدستورية لأصحاب الإعاقة.

8- فرع الأحزاب ودورها في التنشئة السياسية

• محمد رمضان بشندي: الاستقلالية التنظيمية لأحزاب الحركة الاجتماعية.. دراسة مقارنة لأحزاب الحرية والعدالة والنهضة والعدالة والتنمية.