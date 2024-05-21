وزيرة الثقافة تحتفي باليوبيل الفضي لإنشاء بيت العود العربي في القاهرة

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن إقامة سلسلة من الفعاليات، احتفالا باليوبيل الفضي لإنشاء بيت العود العربي بالقاهرة، وذلك خلال لقائها مع الفنان نصير شمة، وعدد من أعضاء أوركسترا بيت العود.

وشهدت وزيرة الثقافة، أولى بروفات أوركسترا بيت العود بعد عودته، وأشادت بالمستوى الاحترافي لخريجي بيت العود، ودورهم في إحياء وصون التراث الموسيقي العربي، كما ثمنت ما يمتلكه أعضاء الأوركسترا من إمكانات فنية وإبداعية.

ووجهت بضرورة الاهتمام بفعاليات أوركسترا بيت العود العربي، وتدعيم أوجه التعاون مع قطاعات وزارة الثقافة المتعددة ، لإقامة العديد من الفعاليات المشتركة، والتنسيق لعمل احتفالية كبرى بمناسبة اليوبيل الفضي لإنشاء بيت العود العربي بالقاهرة، وإقامة فرع بالمواقع الثقافية بالأوبرا.

توثيق تجربة الفنان نصير شمة

ووجهت بإنتاج فيلم تسجيلي قصير لتوثيق تجربة الفنان نصير شمة، وإنشائه بيت العود العربي، كأول فرع للبيت بالعالم العربي، والإعداد مع صندوق التنمية الثقافية لإصدار كتاب يوثق 25 عامًا لبيت العود العربي بالقاهرة.

استئناف أوركسترا بيت العود

وأعرب الفنان نصير شمة، عن سعادته الكبيرة باستئناف أوركسترا بيت العود عملها بالقاهرة، بعد انقطاع فترة زمنية، وأوضح أن استئناف العمل جاء من خلال تجميع ودعوة عدد من الخريجين والأساتذة المتخصصين المهتمين والمتميزين بفن العود، لمواصلة الإبداع.

وأكد أنه جرى الاتفاق مع وزيرة الثقافة، على استئناف العمل ببيت العود بالإسكندرية، والذي توقف العمل به منذ عام 2011م، والعمل على تجهيز عدد من المواقع كفروع لبيت العود بمحافظات الصعيد.

وأعرب عن تطلعاته باستعادة بيت العود لأمجاده كسابق عهده، في دعم ورعاية وصقل قدرات الموهوبين في المجال، وفتح آفاق متعددة لإبداعاتهم.