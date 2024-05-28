«التصلب المتعدد»: يجب توفير الدعم النفسي للمرضى لمساعدتهم على تقبل حالتهم

أكدت الدكتورة نشوى ربيع، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية التصلب المتعدد، ضرورة تقديم الدعم النفسي لمرضى التصلب المتعدد MS، موضحة أن الجمعية تهتم كثيرا بجزء الدعم النفسي للمريض، وتقوم خلال الشهر بعمل جلستين على الأقل لدعم المريض ومرافقه نفسيا.

أهمية الدعم النفسي لمريض التصلب المتعدد

وقالت «نشوى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، من تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبد العزيز، إن هذه الجلسات تُعرّف مرافق المريض كيف يراعي بعض الحالات التي تأتي للمريض من الاكتئاب أو التذبذب في الحالة النفسية، وكذلك عدم تقبل المريض لإصابته، نتيجة أن عمره قد يكون صغيرا بين 20 و40 عاما، موضحة أنها فترة شباب يشعر فيها المريض أن حياته توقفت بالكامل.

مراعاة الحالة النفسية للمرضى

وتابعت أن حياة هذا المريض تتوقف لا يستطيع أن يعمل أو يتزوج ويكوّن أسرة، لذلك يحتاج دائما المريض لدعم نفسي قوي حتى لا تؤدي حالته النفسية إلى تدهور وضعه الصحي.