التصلب المتعدد ينهزم أمام إرادة «زينب».. أصبحت داعمة للمرضى بعد شفائها

استعرض برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc»، تقريرا مصورا يتناول أعراض وأسباب الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد.

المرض يصيب المريض بإعاقة شبه كاملة

قال الدكتور محمد الدمرداش، مدير مستشفى الفيوم العام، في تقرير «مصر تستطيع»، إن المرض يصيب المريض بإعاقة شبه كاملة، ونرى شاب صغير مصابا به، يتعرض لضعف في الحركة بجميع العضلات.

الصحة النفسية

أوضحت زينب صلاح، باحثة دكتوراه في الصحة النفسية، ومرض تصلب متعدد، أنها تعرضت للمرض عام 2020، ولم تشعر وقتها بنصف جسدها، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أي تفاصيل عن هذا المرض، الذي وصفته بـ«القاتل الصامت».

المحنة أصبحت منحة لـ زينب

وكشفت زينب كيف تغلبت على المرض، وأكد التقرير أن المنحة أصبحت منحة لـ زينب، بعد أن قامت بعمل ماجيستير في الدعم النفسي لمريض التصلب العصبي المتعدد.