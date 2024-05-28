وزيرة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجائزة الدولة للتفوق (فنون- آداب- علوم اجتماعية) والتي جاءت كالتالي:

أولا: التفوق في الفنون: دكتور وليد سيف، المعماري حمدي السطوحي.

ثانيا: التفوق في الآداب: الكاتب عبد الرحيم كمال، الدكتورة عزة بدر.

ثالثا: التفوق في العلوم الاجتماعية: الدكتورة أمنية حلمي، الدكتور سامية قدري، الدكتور حامد عيد.

يذكر أن القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة الدولة للتفوق في الفنون ضمت النحات الدكتور أحمد عبد العزيز، والدكتورة أميرة سيد فرج، والمعماري حمدي السطوحي، والناقد والسيناريست الدكتور وليد سيففيما ضمت القائمة القصيرة في مجال الآداب، الشاعر جميل عبد الرحمن، الروائي عبد الرحيم كمال، الروائية الدكتورة عزة بدر، والناقد دكتور محمد خليفة.

وضمت القائمة القصيرة للجائزة في مجال العلوم الاجتماعية الدكتورة أمنية حلمي، والمستشار بهاء المري، والدكتور جمال سلامة، والدكتور حامد عبد الرحيم عيد، والدكتورة سامية قدري، والطبيب لطفي الشربيني.