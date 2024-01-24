عروض فنون شعبية يومية ضمن فعاليات «قصور الثقافة» لرواد معرض الكتاب

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من العروض الفنية الغنائية والاستعراضية والشعبية، للفرق الفنية التابعة لها يوميا، بمسرحي بلازا 1 و2، خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

على مسرح بلازا «1»، يشهد يوم 25 يناير، عرضا فنيا لفرقة التنورة التراثية، و26 يناير عرضا فنيا لفرقتي التنورة التراثية والشلاتين التلقائية، ويتضمن يوم 27 يناير، عرضا فنيا لفرقة كورال قصر ثقافة كورال الفرج، بجانب فرقة النيل للآلات الشعبية، وفي يوم 28، يقام عرض فني لفرقة شلاتين التلقائية، و29 يناير عرض فني لفرقة كورال أطفال مركز الجيزة الثقافي، ويوم 30 يناير عرض فني لفرقة شبين القناطر للآلات الشعبية.

كما يتضمن يوم 31 يناير، عرضا فنيا لفرقة كورال أطفال شبرا الخيمة، بجانب فرقة الشلاتين التلقائية، وفي يوم 3 فبراير، يقام عرض فني لفرقة التنورة التراثية، ويوم 4 فبراير، عرض فني لفرقة كورال أطفال شبرا الخيمة، ويوم 5 فبراير، يشهد عرضا فنيا لفرق أطفال بورسعيد للفنون الشعبية والشلاتين التلقائية، وتختتم العروض يوم 6 فبراير، بعرض فني لفرقة التنورة التراثية، وفرقة كورال أطفال مركز الجيزة الثقافي.

وعلى مسرح بلازا «2»، يقام يوم 26 يناير عرض فني لفرقة التنورة التراثية، ويوم 27 يناير عرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية، بينما في يوم 29 يناير يقام عرض فني لفرقة كورال أطفال مركز الجيزة، ويوم 30 يناير يقدم عرضا فنيا لفرقة شبين القناطر للآلات الشعبية، وفرقة الشلاتين التلقائية، بينما يشهد يوم 31 يناير عرضا فنيا لفرقة كورال أطفال شبرا الخيمة.

وفي يوم 1 فبراير، يقام عرض فني لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، ويوم 2 فبراير يقام عرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية، ويوم 3 فبراير عرض فني لفرقة التنورة التراثية، ويوم 4 فبراير عرض فني لفرقة الشلاتين التلقائية، وفرقة كورال السويس للشباب، ويوم 5 فبراير عرض فني لفرقة بورسعيد للآلات الشعبية، وفي الختام يوم 6 فبراير يقام عرض فني لفرقة كورال أطفال مركز الجيزة وفرقة التنورة التراثية.

العروض تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وتنفذها الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج، ضمن برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة بمعرض الكتاب في دورته الحالية.