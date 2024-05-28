لجنة الطوارئ برفح الفلسطينية: مذبحة المواصي جريمة جديدة تضاف لسجل إسرائيل الإرهابي

أكدت لجنة الطوارئ برفح الفلسطينية، أن جريمة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي إبادة جماعية جديدة تضاف إلى سجله الإرهابي، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت لجنة الطوارئ برفح الفلسطينية، أن الاحتلال ضرب بسلوكه كافة القرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية عرض الحائط، متابعة: «ندعو الدول والمؤسسات الدولية والأممية إلى وقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة».