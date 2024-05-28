«قتلها قبل عام».. النيابة العامة تكشف لغز الضحية الأولى لسفاح التجمع

كشفت تحقيقات النيابة العامة لغز جريمة قتل ارتكابها سفاح التجمع قبل قرابة 10 أشهر، وكانت الضحية الأولى له، أفادت تحقيقات النيابة العامة، بأن سفاح التجمع، تخلص من الضحية الأولى منذ عام 2023 ولم يفك لغزها حتى ألقي القبض على المتهم قبل أيام من الآن، وتوصلت إلى أن فحص ومناظرة جثمان المجني عليها أظهر أنه هو مرتكب الواقعة، بعد مطابقة تلك الإصابات بالضحايا الجدد.

وأسندت التحقيقات إلى اعتراف سفاح التجمع بارتكابه لتلك الواقعة وأيضا جاء فوقفت على واحدة منها -حرر عنها المحضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- تتشابه معهما في ذات ظروفهما؛ حيث ثبت بتقرير الطب الشرعي أن ما عُثر بأحشاء المجني عليها -في تلك الواقعة- هو نفسه ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن والذي ضبطته النيابة العامة بمسكنه، فطلبت التحريات بشأنها فجاءت مؤكدة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها الثالثة، وبمواجهة النيابة العامة له أقر بارتكابها على غرار سابقتيْها، وهو ما تأكد بنتيجة الاستعلام الصادر من النيابة العامة عن الأرقام الصادرة والواردة من وإلى هاتفيْ المتهم وهواتف المجني عليهن وتحديد نطاقها الجغرافي بالتزامن مع واقعات العثور على جثامينهن، الذي بتحليله أسفر عن وجود المتهم والمجني عليهن بمسكنه وبمحل العثور على الجثامين في زمان ارتكاب الواقعات الثلاث.