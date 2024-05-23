بعد قرار «المركزي».. اخفاض مفاجئ في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الآن

أعلن البنك العقاري العربي المصري تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في ختام التعاملات اليوم الخميس 23-5-2024، مسجلا سجل نحو 12:22 جنيه للشراء، و12:52 جنيه للبيع، محققًا قيمة تراجع بقيمة 8 قروش مقارنة بأسعار الأمس، وذلك بعد ساعات قليلة من قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

سعر الريال السعودي اليوم

وتستعرض «الوطن» سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 23-5-2024، خلال ختام التعاملات في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت، كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري، نحو 12.41 جنيه للشراء، و12.44 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

كما سجّل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.40 جنيه للشراء، و12.452 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك cib

وسجّل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم 12.41 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، في بنك cib.

في حين، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.40 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.42 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.45 جنيه للشراء، و12.49 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري، مساء الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الثالث على مدار العام.