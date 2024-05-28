مصر تستضيف مؤتمرا للقوى السياسية المدنية السودانية يونيو المقبل

أعلنت مصر استضافتها مؤتمرا يضم كل القوى السياسية المدنية السودانية، في يونيو المقبل، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، في إطار حصر مصر على بذل الجهود الممكنة لمساعدة السودان الشقيق على تجاوز الأزمة التي يمر بها.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية المصرية، تستضيف مصر المؤتمر لمعالجة تداعيات الأزمة الخطيرة على الشعب السوداني وأمن واستقرار المنطقة، لا سيما دول جوار السودان، وانطلاقا من الروابط التاريخية والاجتماعية الأخوية والعميقة التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني، وتأسيسا على التزام مصر بدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

توافق القوى السياسية المدنية السودانية

ويهدف المؤتمر إلى التوصل لتوافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني - سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.

وتأتي الدعوة المصرية انطلاقًا من إيمان راسخ بأن النزاع الراهن في السودان هو قضية سودانية بالأساس، وأن أي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل جميع الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية، وفي إطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها.

وقف الحرب في السودان

وتنظم مصر هذا المؤتمر استكمالا لجهودها ومساعيها المستمرة من أجل وقف الحرب الدائرة في السودان، وفي إطار التعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين، لا سيما دول جوار السودان، وأطراف مباحثات جدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الإيجاد، وتتطلع إلى المشاركة الفعالة من جانب القوى السياسية المدنية السودانية كافة، والشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، وتكاتف الجهود من أجل ضمان نجاح المؤتمر في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.