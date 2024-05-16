أبو الغيط: النكبة التاريخية لم تمحُ الفلسطينيين.. والجرح في السودان غائر

قال السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية إنَّ بعض الدول الغربية قدمت غطاءا سياسيا خاصة مع بداية العدوان لكي تمارس إسرائيل هذا الإجرام في قطاع غزة، واليوم يقف حتى أقرب أصدقائها عاجزًا عن لجمها، مشيرًا إلى أنَّ النكبة التاريخية لم تمحُ الفلسطينيين من الوجود ولم تخرجهم من الجغرافيا ولم تشطبهم من التاريخ.

وأضاف أبو الغيط في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: «فأبناء أبنائهم هم من يمارسون هذا الصمود اليوم على أرضهم في قطاع غزة، وكل ربوع فلسطين»، مؤكّدًا أنَّ التهجير القسري مرفوض عربيا ودوليا وأخلاقيا وإنسانيا ودوليا وقونونيا، ولم يمر.

وتابع: «نريد الانتقال إلى المستقبل وليس العودة إلى ماضي ماسأوي أوصلنا إلى هذه النقطة، لا مستقبل أمن في المنطقة سوى بمسار موثوق لا رجعة عنه بإقامة الدولة الفلسطينية»، مطالبا المجتمع الدولي بمن فيه أصدقاء إسرائيل بعقد المؤتمر الدولي للسلام، ليجسد رؤية الدولتين التي تحظى بالإجماع العالمي، والعمل على مساعدة الطرفين، إنقاذا لمستقبل الشعوب الذين يستحقون السلام والأمن في فلسطين وإسرائيل أيضا.

وأكّد أنَّ أزمات الدول العربية مازالت مفتوحة والجروح لم تلتئم، فالجرح في السوادن غائر وخطير لأنه يهدد الدولة ووحدة مؤسساتها الوطنية وحياة الملايين من الناس، داعيًا الجميع بإسكات البنادق فورًا صونا لحرمة الدم السوداني الغالي ووحدة الوطن المهدد بالانقسام.