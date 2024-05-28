60 فنانا يشاركون في معرض فنون مدينتي والرحاب (فيديو)

انطلقت على مدار يومي 24 و 25 مايو فعاليات النسخة الرابعة من "معرض فنون مدينتي والرحاب" في نادي مدينتي ، وسط إقبال كبير من سكان المدينتين.

وشارك في المعرض نحو 60 فناناً من سكان مدينتي والرحاب من مختلف الفئات العمرية ومن جنسيات مختلفة ، وقاموا بعرض أكثر من 400 عمل فني ، منها اللوحات الفنية والمشغولات اليدوية والعديد من الأعمال الفنية الأخرى كالمنحوتات والديكوباج وغيرها.

وشهد المعرض مشاركة عدد من الفنانين البارزين في مجال الرسم والنحت، وقاموا بعرض أعمالهم الفنية في المعرض، ولاقت استحسان الجمهور.

وأكد الأستاذ/ زياد الشاذلي، مدير عام إدارة علاقات العملاء بمشروعات طلعت مصطفى، أن تنظيم معرض "فنون مدينتي والرحاب" يأتي في إطار حرص المجموعة على اكتشاف المواهب ودعمها وتشجيع سكان مدينتي والرحاب على تقديم أعمال فنية مميزة تسهم في الارتقاء بالذوق العام.

وأضاف أن المعرض يقام بشكل دوري مرتين كل عام ، بما يسهم في تعزيز التفاعل المثمر بين المجموعة وسكان مدينتي والرحاب، ونشر الفن والإبداع والثقافة بين سكان المدينتين.

وحضر انطلاق المعرض الفني عدد من الشخصيات العامة ، منهم اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر الأسبق ، الذي شارك في قص شريط افتتاح المعرض.

وأقيم المعرض برعاية شركة "ادرس" و "فنان من الرحاب".