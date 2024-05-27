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نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد مشروعات مدينتي العاشر من رمضان وبدر

كتب:

أيمن حمزة
11:08 ص | الإثنين 27 مايو 2024
قيادات الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق والطرق بمدن شرق القاهرة

قيادات الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق والطرق بمدن شرق القاهرة

تفقد المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة إلى مدينتي العاشر من رمضان وبدر، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة، يرافقه كمال بهجات وأحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، وأحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان لشؤون التنمية والتطوير، وهيثم أحمد، معاون نائب رئيس الهيئة للمرافق، وذلك بحضور مسؤولي الجهازين.

وفي مستهل الزيارة بمدينة العاشر من رمضان، استمع مسؤولو الإسكان إلى شرح مفصل عن مختلف المشروعات التنموية الموجودة بالمدينة، شاملاً الموقف التنفيذي للمشروعات والجداول الزمنية للتنفيذ، وتفقدوا بعض محطات وروافع المياه للاطمئنان على سير العمل بها، إلى جانب عددٍ من المشروعات الأخرى.

زيادة الاهتمام بالمسطحات الخضراء

وفي مدينة بدر، تفقد «غنيم» أعمال التنمية والزراعة داخل الحي الأول والطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بالمدينة، وشدد على المتابعة والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها، وكذا إزالة المخالفات والإشغالات ووصلات المياه المخالفة كافة، وزيادة الاهتمام بالمسطحات الخضراء، وأعمال تطهير غرف التفيش الخاصة بالعمارات مع رفع مستوى النظافة والزراعة ومراجعة أعمدة الإنارة وتلافي أي ملاحظات بها.

مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة

وتفقد مسؤولو الإسكان، المرحلة الأولى من مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة «زهرة العاصمة»، مع تأكيد الاهتمام بأعمال الزراعة داخل المشروع، وضرورة سرعة الانتهاء من المرحلة الثالثة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.