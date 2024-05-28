60 ألف حاج يبدأون السفر لأداء المناسك.. «دعاني لَبّيته»

«لبيك اللهم لبيك»، على بركة الله تبدأ اليوم الأربعاء طلائع الحجاج المصريين فى السفر إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام، حيث يشهد اليوم الأول لسفر الحجاج المصريين سفر عدد من حجاج القرعة بالمحافظات، فضلاً عن عدد من حجاج الجمعيات الأهلية، على أن يبدأ حجاج السياحة فى السفر للحج بداية من يوم 2 يونيو المقبل، ويستمر سفر الحجاج المصريين إلى المملكة العربية السعودية حتى يوم 6 ذى الحجة، الموافق 12 يونيو 2024، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج بعد أداء المناسك يوم 19 يونيو المقبل.

ويبلغ عدد الحجاج المصريين المسافرين لأداء مناسك الحج هذا العام نحو 60 ألف حاج تتطلع أفئدتهم إلى الرحمن لأن يتقبل الله حجهم ويستجيب لدعائهم، حيث تقوم 3 جهات بتنظيم حصة مصر من تأشيرات الحج، وهى وزارات السياحة التى تنظم الحج السياحى، والداخلية التى تنظم حج القرعة، والتضامن الاجتماعى التى تنظم حج الجمعيات الأهلية.

وقد استعدت اللجنة العليا للحج، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، التى تضم فى عضويتها عدداً من الوزرات كالصحة والخارجية والسياحة والطيران المدنى والداخلية والتضامن الاجتماعى والأوقاف والنقل، لموسم الحج هذا العام وتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين. وأعلنت المطارات المصرية التى سيسافر منها الحجاج المصريون لأداء مناسك الحج حالة الطوارئ استعداداً لسفر الحجاج المصريين، حيث تم تشكيل فرق تعمل على مدار اليوم لتقديم كافة التسهيلات للمسافرين، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات، كما استعدت إدارات الحجر الصحى بالمطارات لتقديم الخدمات الطبية والنصائح الصحية لكافة المسافرين للحج.