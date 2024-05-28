انطلاق أول أفواج الحج البري من ميناء نويبع البحري.. إجراءات مهمة من «النقل»

تابعت وزارة النقل، إجراءات سفر أول فوج من حجاج بيت الله الحرام على متن العبارة «آيل»، وعلى متنها 128 حاجا و3 باص، حيث وجهت بتقديم كل التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام، ورفع درجة الاستعداد بصالات السفر والوصول من «نظافة، تكيفات، إذاعة، شاشات، كاميرات»، وتجهيز الصالات بخدمات الإذاعة، وصور خاصة بمناسك الحج بالشاشات، ونظافة الميناء بالداخل والخارج، مع توفير كراسي خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة، و تكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين، بالإضافة لتجهيز صالة «VIP» لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات وانتظام عمل محطة التحلية لدفع المياه المطلوبة للميناء.

التزام شركات السياحة والتوكيل الملاحي بمواعيد الحجز

وشددت على ضرورة التزام شركات السياحة والتوكيل الملاحي بمواعيد الحجز سفر/ وصول، وتوفير طاقم طبي و2 سيارة إسعاف لنقل الحالات الطارئة للمستشفى وسيارة مطافئ بقرية الحجاج تحسبا لأي طارئ.

وأوضحت «النقل» أنه تم فتح غرفة عمليات بميناء نويبع البحري وربطها بمركز عمليات الهيئة، للوقوف على الإجراءات العملية والتشغيلية، وتذليل كل الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام، بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وأعضاء المجتمع المينائي وشركة الجسر العربي، لتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات وتجهيز قرية الحجاج وتسهيل إجراءات سفر ووصول الحجاج.

التفتيش على العبارات المٌشاركة في موسم الحج

كما قامت اللجنة العليا للتفتيش البحري بالتنسيق مع هيئة الميناء والحجر الصحي بإنهاء أعمال التفتيش على العبارات المٌشاركة في موسم الحج، ومٌتابعة تنفيذ الشروط والضوابط الخاصة بتنظيم عمل العبارات والالتزام بتعليمات تأمين الركاب.