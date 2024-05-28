هيئة مواني البحر الأحمر تتأهب لانطلاق أول أفواج الحج البري

عقد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اجتماعا مع أعضاء المجتمع المينائي بميناء نويبع البحري؛ لبحث إجراءات الاستعداد لموسم الحج البري، الذي سيشهد مٌغادرة 6000 حاج و144 باص حج، وتمت تلبية الطلبات المقدمة من أعضاء المجتمع المينائي، للظهور المشرف أثناء موسم الحج مع التشديد على تقديم التسهيلات المطلوبة، لحسن سير العمل واتخاذ القرار المناسب.

خط سير الحجاج

وأوضح رئيس هيئة الموانئ أنه جرى التنبيه على ضرورة مٌتابعة خط سير الحجاج بداية من قدومها إلى مدينة نويبع حتى صعودهم العبارة، كما تفقد استعداد صالات السفر والوصول، وشدد على مدير الميناء بالتنسيق بين إدارة الميناء وشرطة الميناء، لتنظيم دخول الحمالين إلى الميناء سعت دخول العبارات للموانئ، مع تواجد عدد مناسب من الحمالين بالزي الموحد أمام مداخل صالة السفر قبل دخول الأتوبيسات، و لعدم استغلال الحمالين للركاب.

أول أفواج حج الجمعيات الأهلية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تفويج أول أفواج حج الجمعيات الأهلية 2024، اعتباراً من غد الأربعاء الموافق 29 من شهر مايو الجاري، موضحة أنه جرى الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بالتفويج.