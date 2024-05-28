أسعار باقات الحج 2024 في الداخل والخارج.. اعرف سعر «الاقتصادية»

يهتم المسلمون في كل أنحاء العالم بمعرفة أسعار باقات الحج 2024 ، لتعلن وزارة الحج والعمرة بالفعل تقديم عروض وباقات مميزة للحجاج بالداخل والخارج من أجل تسهيل أداء مناسك الحج لهذا العام، وأداء الفريضة لمن استطاع إليها سبيلا وفقا لظروف كل شخص المادية، وبالفعل تم تقسيم أسعار باقات الحج للحجاج لعدة فئات سواء بالداخل أو الخارج.

أسعار باقات الحج 2024 للحجاج بالداخل

قسمت وزراة الحج والعمرة أسعار باقات الحج 2024 لحجاج الداخل الداخل إلى أربع فئات، كالتالي:

الباقة الأولى: تتراوح أسعارها بين 10 آلاف و596 ريالا سعوديا و11 ألفا و841 ريالا سعوديا، وتقدم العديد من المزايا تشمل مساكن مطورة وإقامة فاخرة في عرفات ومنى ومزدلفة.

الباقة الثانية: تتراوح أسعارها بين 8092 و8458 ريالا سعوديا، وتشمل أيضا مخيمات مطورة وإقامة في عرفات ومنى ومزدلفة.

الباقة الثالثة: سعرها يصل إلى 13150 ريال سعودي، وتشمل إقامة في الأبراج الموجودة في عرفات ومنى ومزدلفة.

الباقة الرابعة: باقة اقتصادية بسعر 3984 ريالا سعوديا، وتشمل إقامة في مكة وعرفات ومزدلفة

أسعار باقات الحج للمقيمين بالداخل

باقة الحج الميسرة: تصل أسعارها إلى 3638 ريالا سعوديا.

باقة الحج الخاصة «الاقتصادية» تتراوح أسعارها بين 3829 و5455 ريالا سعوديا.

باقة الحج الخاصة «التوفيرية» تتراوح أسعارها بين 3447 و4797 ريالا سعوديا.

باقة الحج الخاصة «البرامج العامة» تتراوح أسعارها بين 6833 و15 ألفا و540 ريالا سعوديا.

أسعار باقات الحج 2024 لحجاج الخارج

تم تحديد أسعار باقات الحج لحجاج الخارج من قِبَل المملكة العربية السعودية، حيث يتطلب الحجز دفع 20% من قيمة الباقة في غضون 72 ساعة.

وتتبع الدفعات الأخرى بالنسبة لحجاج الخارج على النحو التالي:

الدفعة الثانية: تشكل 40% من قيمة الباقة.

الدفعة الثالثة: تشكل أيضًا 40% من قيمة الباقة.

وبهذه الطريقة، يتم تسديد قيمة الباقة على 3 دفعات متساوية، حيث يتم دفع النسبة المحددة في كل دفعة لاستكمال قيمة الباقة بالكامل، ما يسهل على حجاج الخارج تنظيم أمورهم المالية وتحضيراتهم لأداء فريضة الحج، حيث يتم تحديد الدفعات وجدولتها بشكل مسبق لتوفير الراحة واليسر للحجاج أثناء تجهيزاتهم للحج.