«المطارات».. استعدادات مكثفة لسفر الحجاج لأداء المناسك

أعلنت وزارة الطيران المدنى، والشركات القابضة التابعة لها حالة الطوارئ، استعداداً لبدء سفر الحجاج لأداء المناسك، حيث أنهت جميع المطارات التى ستقلع منها الرحلات استعداداتها لانطلاق أولى الرحلات اليوم الأربعاء.

وأكدت شركة ميناء القاهرة الجوى، برئاسة المحاسب مجدى إسحاق، أنه تم الانتهاء من تجهيز مخيمات للمودعين أمام صالات السفر، لتوديع الحجاج لأسرهم، وتم إمداد تلك المخيمات بالمياه والعصائر، كما تم تجهيز فرق علاقات عامة، تعمل على مدار الساعة، لمساعدة المسافرين فى إنهاء إجراءاتهم، فضلاً عن فرق لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير كراسى متحركة لنقلهم من صالات الوصول بالمطار وحتى الطائرة، كما تم وضع علامات إرشادية بالمطار لتعريف المسافرين بخطوات إنهاء الإجراءات، كما تم تخصيص الصالة الموسمية بمطار القاهرة للحجاج المسافرين عبر رحلات «مصر للطيران»، وكذلك تم تخصيص مبنى الركاب 2 لرحلات الحج الخاصة بشركة الخطوط الجوية السعودية.

كما أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوى عن تشكيل لجان لمتابعة أعمال الصيانة اليومية لدورات المياه، وأماكن الإحرام، وأجهزة الكشف عن الحقائب والأرضيات، استعداداً لاستقبال أفواج الحجاج، كما استعدت صالات الخدمات المميزة بالمطارات المختلفة لتقديم كافة الخدمات للمسافرين، إضافة إلى استعداد إدارة الحجر الصحى بالمطارات المختلفة لموسم الحج لهذا العام، وذلك من خلال توقيع الكشف الظاهرى على الحجاج المسافرين، وتوزيع المنشورات والكتيبات على الحجاج بأهم النصائح الطبية، التى يجب القيام بها خلال فترة أداء المناسك، فضلاً عن التأكد من حصول المسافرين للحج على التطعيمات المطلوبة والمذكورة فى الاشتراطات الطبية للسفر للحج، كما سيتم تقديم العديد من النصائح الطبية.

وبخصوص شركة مصر للطيران، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى، فقد استعدت الشركة بشكل كبير للموسم، الذى ستنقل خلاله الشركة ما يقرب من 70 ألف حاج، ما بين الحجاج المصريين والأفارقة والحجاج الفرادى والترانزيت، حيث ستسيّر الشركة خلال موسم الحج الحالى غالبية رحلاتها بأحدث طائراتها ذات السعة المقعدية الكبيرة، كما شكلت الشركة عدداً من الفرق لمساعدة الحجاج لإنهاء إجراءاتهم، سواء بالمطارات المصرية خلال مرحلة السفر، أو بالمطارات السعودية خلال مرحلة عودة الحجاج، التى من المقرر أن تبدأ بعد انتهاء مناسك الحج، بداية من يوم 13 ذى الحجة من العام الهجرى الحالى 1445، الموافق 19 يونيو 2024.

وأصدرت «مصر للطيران» تعليمات للحجاج المسافرين، تتضمن ضرورة الوجود فى المطارات المصرية قبل موعد السفر بـ4 ساعات، والوجود خلال رحلة العودة فى مدينة الحجاج بجدة، أو مطار المدينة المنورة، قبل موعد السفر بـ6 ساعات على الأقل، وأعلنت الشركة أنها تسمح للمسافرين المصريين للحج باصطحاب حقيبتين، لا يزيد وزن الواحدة على 23 كيلوجراماً، وحقيبة يد وزنها 8 كيلوجرامات، على أن تُحصل الشركة قيمة الوزن الزائد نقداً، وشددت الشركة على الحجاج المسافرين عدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، مشيرة إلى أن الشركة ستسمح للحجاج، خلال رحلة العودة، باصطحاب عبوة مياه زمزم، المصرح بها من السلطات السعودية، كما أكدت أهمية التزام المسافرين باتباع الإجراءات الصحية، وتقديم الشهادات المطلوبة.

وأشارت الشركة إلى أنها ستنقل بشكل حصرى كافة حجاج الجمعيات الأهلية والقرعة، وعددهم نحو 22 ألفاً و500 حاج، كما ستنقل أعداداً من حجاج السياحة، وأوضحت أنها ستنقل أيضاً هذا العام، نحو 15 ألفاً من حجاج دولتى غينيا ومالى، خلال رحلة السفر إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، عبر نحو 50 رحلة جوية من مطارى كوناكرى فى غينيا، وباماكو فى مالى.