عضو الحوار الوطني: اجتماع السبت المقبل سيناقش الأمن القومي المصري وأزمة غزة

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع السبت المقبل، يأتي في توقيت مهم على المنطقة والإقليم، مؤكدا أن جدول أعمال مجلس الأمناء يقدر هذه اللحظة المهمة، وسيناقش أطر فتح ملفات السياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي المصري، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على الأشقاء في غزة.

مناقشة تفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، أن الاجتماع سيتناول وفقا لما أعلنه المنسق العام للحوار الوطني مناقشة تفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات، ومتابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها.

وأكد الكشكي أن هناك حرصا كبيرا من قبل إدارة الحوار الوطني على الالتحام في النقاشات العميقة التي من شأنها الخروج بنتائج وتوصيات تصب في المصلحة العامة سواء على الصعيدين الداخلي والخارجي.