عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني خلق حالة اصطفاف بين القوى السياسية 

ثمّنت رحاب موسى عضو مجلس النواب بحزب إرادة جيل، انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني السبت المقبل، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإعداد مرحلة جديدة من الحوار الوطني، وإدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته خاصة في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

اصطفاف بين القوى السياسية

وقالت موسى إنّ الحوار الوطني خلق حالة من الاصطفاف الوطني للقوى السياسية خلف الدولة، كما أنّ إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، يعكس اهتمام الدولة بمخرجات وتوصيات الحوار الوطني التي تمثل نتاج أفكار ورؤى وأطروحات المشاركين، كما تعزز رؤية واستراتيجية الدولة.

وأشارت موسى، إلى أنّ الحوار الوطني قدم وسيقدم العديد من المقترحات التي تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة ودعمها للقضية الفلسطينية، والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وسلب حق الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت موسى أنّ الدولة تعمل على دائما على وجود توافق بين مختلف القوى السياسية والوطنية، والحوار الوطني يقوم بهذا الدور في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، لافتة إلى أنّ مصر دائما في صدارة الدول المتبنية للقضية الفلسطينية.