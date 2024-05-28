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«البنتاجون»: نحث الجيش الإسرائيلي على تجنب إلحاق أي ضرر بالمدنيين الأبرياء بغزة

كتب:

منار مجدي
09:35 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
البنتاجون

البنتاجون

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن عملية إصلاح الأضرار في الرصيف البحري المخصص لإيصال المساعدات إلى غزة تستغرق أسبوعا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضافت الوزارة أنه جرت إزالة الرصيف البحري قٌبالة ساحل غزة بعد تعرضه لأضرار جراء الطقس السيئ وستتم إعادته بٌمجرد إصلاحه، وأنها تحث الجيش الإسرائيلي على تجنب إلحاق أي ضرر بالمدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

 

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بقلم منار مجدي