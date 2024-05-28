محمود حميدة وإلهام شاهين أبرز حضور مؤتمر «رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي»

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بمشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي، وذلك في أحد فنادق القاهرة بحضور عدد من الفنانين.

وكان من أبرز الفنانين الذين حرصوا على حضور المؤتمر الصحفي؛ محمود حميدة وبشرى وصفاء الطوخي وأحمد شاكر عبد اللطيف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي وداليا البحيري وسوزان نجم الدين ومروة عبد المنعم وإلهام شاهين وعدد آخر من الفنانين.

وقال محمود حميدة: «أي حد مش هيواكب التطور هيكون خارج العالم، العالم كله مبقاش يشتغل غير بالطريقة دي وعلى حسب معلوماتي الثورة التكنولوجية تمت على 3 مراحل آخرها دلوقتي مع الألفية الجديدة وأنا جاي هنا لأن نفسي الوعي دا يوصل لكل الناس اللي عايشين هنا على أرض مصر».