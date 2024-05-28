المراكز التكنولوجية تستقبل طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات

تواصل المراكز التكنولوجية في المحافظات، استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين بجميع المراكز والمدن، طبقاً لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

إقبال كبير من المواطنين في كفر الشيخ

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على المراكز التكنولوجية للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لافتاً إلى أنه وجّه بتقديم جميع التسهيلات للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم جميع سُبل التعاون والتيسير للمتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية، قبل انتهاء المدة المحددة.

محافظ شمال سيناء يشدد على ضرورة تسهيل الإجراءات

وفي شمال سيناء، شدد المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، خلال اجتماع بحضور قيادات المحافظة ورؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، على ضرورة تسهيل إجراءات التصالح، والتعاون مع مقدمي الطلبات التي يجرى استقبالها، إما عن طريق التقدم للمراكز التكنولوجية، أو عن تطبيق «تصالح»، أو عبر البوابة الحكومية.

واستعرض المحافظ الإجراءات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، وإجراءات الجهة الإدارية، والحالات التي يجوز التصالح عليها، إلى جانب الحالات التي لا يجوز التصالح عليها، وهي الأعمال المخالفة للسلامة الإنشائية للمبنى، وتغيير استخدام أماكن إيواء السيارات، والبناء على الأراضي الخاضعة للآثار والمجاري المائية، وأشار المحافظ إلى قيام الجهة الإدارية بتحصيل 25% من قيمة تقنين الأراضى من المواطنين، وتقسيط باقي القيمة على أقساط لمدة 3 سنوات تيسيراً عليهم، لافتاً إلى إطلاق كارت الفلاح في شمال سيناء، وجميع الخدمات التي يقدمها هذا الكارت مرتبطة بتقنين الأراضي الزراعية.

تلقي طلبات التصالح من المواطنين بالدقهلية

وكشفت محافظة الدقهلية، في بيان رسمي، عن تكليف السكرتير العام للمحافظة بالمتابعة المستمرة لأعمال المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، التي تتلقى طلبات التصالح من المواطنين على بعض مخالفات البناء، وتشكيل فرق عمل لمتابعة العمل وتذليل العقبات بصفة يومية.

وأشار البيان إلى أنه تم فتح باب التصالح أمام المواطنين داخل 21 مركزاً تكنولوجياً، ويستمر لمدة 6 أشهر، ومن المتوقع أن تستقبل المراكز التكنولوجية ملفات تصالح وطلبات تصل من 164 ألفاً إلى 200 ألف طلب، كما أكدت المحافظة، في بيانها، أنه تم تدريب نحو 350 من رؤساء المدن ونوابهم والعاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية على قانون التصالح الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة به، وتلقي الطلبات من المواطنين وفحصها، من أجل التأكد من تنفيذ الشروط المحددة للتصالح.

5 آلاف طلب تصالح في الفيوم

وتشهد محافظة الفيوم إقبالاً متزايداً على تقديم طلبات التصالح، حيث عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عدة اجتماعات موسعة لمتابعة إجراءات التصالح، وللتأكد من انتظام دورة العمل الخاصة بهذا الملف، والتشديد على سرعة إنهاء الإجراءات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين، مشيراً إلى أن عدد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن يبلغ نحو 5 آلاف طلب، للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح.

كما أكد «الأنصاري» ضرورة قيام كل جهة بأعمالها على الوجه الأكمل، لسرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات، وتوفير جميع سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم، وفقاً للاشتراطات القانونية، قبل انتهاء المدة المحددة.

وشدد محافظ الفيوم على توفير عدد من الموظفين ذوي الخبرة والدراية، فضلاً عن توفير الأجهزة والأدوات اللازمة لتسريع وتيرة العمل ومعدلات الأداء، لإنهاء الإجراءات بهذا الملف الحيوي في أسرع وقت، تحقيقاً للصالح العام، وتيسيراً على المواطنين، وللوصول للأهداف المرجوة من القانون.

محافظ بورسعيد يتابع العمل في منظومة التصالح

فيما تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وإدارات الحوكمة والمتابعة، وجهاز الإنقاذ والطوارئ، آخر مستجدات العمل في عدد من الملفات المهمة، مؤكداً استمرار المراكز التكنولوجية في استقبال طلبات المواطنين وتيسير الإجراءات، بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، وفقاً للمخطط وحسب القواعد المنصوص عليها، والتي سبق تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية عليها.

توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية بالمنوفية

وأكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، استمرار توافد المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، مشيراً إلى انتظام سير المنظومة الجديدة لملف التصالح بالمراكز التكنولوجية، وقال إن جميع المراكز التكنولوجية تفتح أبوابها يومياً أمام المواطنين، حتى في الإجازات والعطلات الرسمية، من خلال فترة صباحية ومسائية، مؤكداً متابعته المستمرة لمنظومة تلقى طلبات التصالح من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لتذليل العقبات أولاً بأول، وبما يحقق الصالح العام، لافتاً إلى أن الإقبال يتزايد بشكل يومي للتقديم على طلبات التصالح.