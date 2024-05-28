«الحمصاني»: الدولة حريصة على رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة للمتحف المصري الكبير ولم يتم تحديد موعد محدد لافتتاحه، لافتًا إلى حرص الدولة ورئيس مجلس الوزراء على متابعة عمليات التطوير الجارية في المناطق المحيطة بالمتحف.

تطوير المناطق المحيطة بالمتحف الكبير

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن تطوير المناطق المحيطة بالمتحف في طور التنفيذ وهي أعمال هامة، ولها أولوية لأنها تتضمن تنفيذ زراعات ومساحات خضراء وتطوير ميدان الرماية وتركيب أنظمة إضاءة وإعلانات، لافتًا إلى حرص الحكومة على أن تكون الرؤية البصرية مشرفة وتليق بالمتحف المصري الكبير.

إنشاء فنادق عالمية في منطقة المتحف المصري الكبير

وأشار إلى أنه جار النظر في تطوير المنطقة من خلال وجود مجموعة من الفنادق العالمية، التي تهتم بالتواجد في مثل هذه المناطق السياحية، لافتًا أن المنطقة ستشهد بالفعل زيادة السلاسل الفندقية المتواجدة بالقرب من المتحف المصري الكبير، وهذا سيخدم المنطقة ويزيد من الفرص الاستثمارية.

وواصل: «من ضمن أعمال تطوير المنطقة الحفاظ على الهوية البصرية، منها وجود مساحات خضراء، كما أن هناك تنسيق عام للمسارات التي تقود إلى المتحف، من بينها تنظيم الهوية البصرية على الطريق الدائري، من خلال المنشآت الموجودة على جانبي الطريق».