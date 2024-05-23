المتحف المصري يعرض قطعة أثرية فريدة لبردية كتاب الموتى.. عرضها 90 سنتيمترا

أعلن المتحف المصرى بالتحرير، أن المتحف يعرض الآن، ضمن القطع الأثرية الفريدة التى يعرضها بردية كتاب الموتى، المأخوذة عن بردية جنائزية لزوسر كاهن الآلهة باستت سيدة منف، وتُظهر تلك البردية التعويذة رقم 125 من كتاب الموتى، المعروفة باسم حكم أوزوريس أو وزن القلب.

وتظهر الإلهة ماعت، التى تجسد النظام الصحيح للكون المصري، والتى تقود المتوفى إلى قاعة الحساب قبل الميزان، ويتم وزن قلب الموتى مقابل ريشة الإلهة ماعت، إلى اليسار.

أوزوريس يرتدي التاج الأبيض لمصر العليا

وأوضح المتحف المصري بالتحرير، أن الإله أوزوريس، إله العالم السفلي، يظهر خلال البردية على العرش يرأس المشهد، حيث يرتدي التاج الأبيض لمصر العليا، ولحية منحنية دلاله على أنه إله أمامه مائدة القرابين والإله تحوت برأس أبو منجل، يحمل معدات كتابية في يده لتسجيل نتيجة المحاكمة.

مقاس بردية كتاب الموتى

وأشار المتحف المصرى إلى أن بردية كتاب الموتى التى يبلغ ارتفاعها 35 سنتيمترا وعرضها 90 سنتيمترا، عثر عليها بسقارة وتعرض بالدور العلوي بالمتحف وتعود للعصر البطلمى.